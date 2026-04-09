Hráčky CBK Mersin získali trofej napriek prehre v odvete
Autor TASR
Mersin 9. apríla (TASR) - Basketbalistky tureckého tímu CBK Mersin sa stali víťazkami Európskeho pohára FIBA. V domácej odvete finále síce podľahli Athinaikosu Vyronas 75:77, no z prvého duelu v Grécku si priniesli päťbodový náskok a získali tak prvú európsku trofej v histórii klubu.
Európsky pohár FIBA - odveta finále:
CBK Mersin - Athinaikos Vyronas 75:77 (38:43)
najviac bodov: Allenová 20, Burkeová 16, Jagupovová 10 - Princeová 18, Anigweová a Tsinekeová po 14
/prvý zápas: 85:80, trofej získal CBK Mersin/
