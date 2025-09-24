Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Šport

Hráčky DAC vyhrali v 3. kole nad Iuventou 28:22 a zostali nezdolané

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Šesť gólov zaznamenala Brazílčanka Ana Claudia Bolzanová Silvová.

Autor TASR
Dunajská Streda 24. septembra (TASR) - V šlágri 3. kola hádzanárskej MOL ligy sa stretli dva doposiaľ nezdolané tímy. Hráčky HC DAC Dunajská Streda zdolali doma 15-násoboné majsterky Slovenska MŠK Iuventa Michalovce 27:22. Minuloročným víťazkám dlhodobej časti pomohlo najmä šesť gólov za sebou v rozmedzí siedmych minút druhého polčasu. Šesť gólov zaznamenala Brazílčanka Ana Claudia Bolzanová Silvová.



MOL liga - 3. kolo:

HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce 28:22 (15:13)

najviac gólov: Bolzanová Silvová 6, Pastorková 5/1, Policarpová Santosová 5 - Dvorščáková 5/4, Biegerová 4, Lukáčová 3/1. Rozhodovali: Haščíková a Kellner, 7m: 3/2 - 6/5, vylúčené: 6:3, ČK: Bačenková a Geffertová (obe Iuventa).
.

Neprehliadnite

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby