Hráčky DAC vyhrali v 3. kole nad Iuventou 28:22 a zostali nezdolané
Šesť gólov zaznamenala Brazílčanka Ana Claudia Bolzanová Silvová.
Autor TASR
Dunajská Streda 24. septembra (TASR) - V šlágri 3. kola hádzanárskej MOL ligy sa stretli dva doposiaľ nezdolané tímy. Hráčky HC DAC Dunajská Streda zdolali doma 15-násoboné majsterky Slovenska MŠK Iuventa Michalovce 27:22. Minuloročným víťazkám dlhodobej časti pomohlo najmä šesť gólov za sebou v rozmedzí siedmych minút druhého polčasu. Šesť gólov zaznamenala Brazílčanka Ana Claudia Bolzanová Silvová.
MOL liga - 3. kolo:
HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce 28:22 (15:13)
najviac gólov: Bolzanová Silvová 6, Pastorková 5/1, Policarpová Santosová 5 - Dvorščáková 5/4, Biegerová 4, Lukáčová 3/1. Rozhodovali: Haščíková a Kellner, 7m: 3/2 - 6/5, vylúčené: 6:3, ČK: Bačenková a Geffertová (obe Iuventa).
