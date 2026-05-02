Hráčky Lyonu vyradili obhajcu Arsenal a postúpili do finále
Autor TASR
Lyon 2. mája (TASR) - Futbalistky Olympique Lyon sa stali prvými finalistkami Ligy majstrov. Hráčky francúzskeho klubu vyradili v semifinále Arsenal Londýn, keď po prehre 1:2 v prvom zápase v Anglicku dokázali v sobotňajšej domácej odvete zdolať obhajkyne trofeje 3:1. Vo finále sa stretnú s víťazkami dvojzápasu Bayern Mníchov - FC Barcelona (prvý zápas 1:1).
semifinále LM ženy - odveta:
Olympique Lyon - FC Arsenal 3:1 (2:0)
Góly: 21. Renardová (z 11 m), 36. Dianiová, 89. Brandová - 76. Russová
/prvý zápas: 1:2, do finále postúpil Lyon/
