Hráčky Olomouca zdolali české majsterky z Mostu v 1. kole 28:26

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hádzanárky DHK ZORA Olomouc zvíťazili nad úradujúcimi českými majsterkami DHK Baník Most 28:26 v stredajšom úvodnom stretnutí novej sezóny česko-slovenskej MOL ligy.

Autor TASR
Olomouc 3. septembra (TASR) - Hádzanárky DHK ZORA Olomouc zvíťazili nad úradujúcimi českými majsterkami DHK Baník Most 28:26 v stredajšom úvodnom stretnutí novej sezóny česko-slovenskej MOL ligy.



1. kolo MOL ligy:

DHK ZORA Olomouc - DHK Baník Most 28:26 (13:12)

Najviac gólov: Machačová 5, Kubálková 5/3, Daňková 4/3 - Andrýsková 9, Behenská 4/1, Jestříbková 4. Rozhodovali: Letev, Králíček, 7m: 6 - 2, ČK: 48. Protivánková (Olomouc), vylúčené: 9:4
.

