Hráčky Olomouca zdolali české majsterky z Mostu v 1. kole 28:26
Hádzanárky DHK ZORA Olomouc zvíťazili nad úradujúcimi českými majsterkami DHK Baník Most 28:26 v stredajšom úvodnom stretnutí novej sezóny česko-slovenskej MOL ligy.
Autor TASR
1. kolo MOL ligy:
DHK ZORA Olomouc - DHK Baník Most 28:26 (13:12)
Najviac gólov: Machačová 5, Kubálková 5/3, Daňková 4/3 - Andrýsková 9, Behenská 4/1, Jestříbková 4. Rozhodovali: Letev, Králíček, 7m: 6 - 2, ČK: 48. Protivánková (Olomouc), vylúčené: 9:4
