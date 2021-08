Hádzanárky ROC postúpili do finále proti Francúzsku

hádzaná, ženy:



semifinále



Francúzsko - Švédsko 29:27 (15:14)



ROC - Nórsko 27:26 (14:11)



Tokio 6. augusta (TASR) - Hádzanárky Ruska štartujúce pod vlajkou olympijského výboru sa stali druhými finalistkami OH v Tokiu. V piatkovom semifinálovom zápase zvíťazili nad Nórskom 27:26. V boji o zlato nastúpia proti Francúzsku. Finále je na programe v nedeľu 8. augusta od 8.00 SELČ. V severskom derby o bronz sa stretnú Švédky s Nórkami v rovnaký deň o 4.00 SELČ.Lepší štart do prvého semifinálového zápasu mali Švédky, ktoré viedli aj o tri góly (2:5), no Francúzky dokázali vyrovnať na 10:10. Švédky mali pred druhým polčasom tesné manko, v druhom dejstve však otočili zo 17:15 na 17:18 a viedli aj 20:21, no potom im súperky odskočili. Francúzky lepšie zvládli záver, v ktorom nedovolili severankám zdramatizovať zápas a po piatich rokoch si znovu zahrajú finále OH. V Riu podľahli v súboji o zlato ruskému družstvu 19:22.V druhom semifinále predviedli hráčky ROC a Nórska vyrovnanú hádzanú. Prvý polčas bol dlho vyrovnaný a rozdiel v skóre bol iba minimálny, no hráčkam ROC vyšiel záver. Od stavu 11:10 zaskočili súperky štyrmi gólmi a otočili na 11:14. V druhom dejstve dlho ťažili z tohto náskoku, dokonca ho navýšili na 6 gólov (16:22), no Nórky predviedli výborný finiš. V závere sa snažili vyrovnať, no hráčky ROC napokon ubránili najtesnejší náskok.