Hráčky Slávie ŠKP Banská Bystrica získali bronzové medaily

Ilustračná snímka. Foto: TASR

BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica 36:67 (19:33)

Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica získali v Tipos extralige bronzové medaily. V druhom zápase o 3. miesto zvíťazili na palubovke BC Slovan Bratislava presvedčivo 67:36 a v celej sérii triumfovali 2:0.



play off Tipos extraligy basketbalistiek

o 3. miesto - druhý zápas /na 2 víťazstvá/:

BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica 36:67 (19:33)

Najviac bodov: Fadrhonsová 13, Tripkovičová 8, Solmošiová 5 - Callowayová 13, Chovaníková 12, Tulonenová 10

/konečný stav série: 0:2, B. Bystrica získala bronzové medaily/
