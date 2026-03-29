Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 29. marec 2026
sekcia Šport

Hráčky Slovana Bratislava získali titul v extralige žien

.
Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Martin Medňanský

Autor TASR
Poprad 29. marca (TASR) - Hráčky Slovana Bratislava získali svoj prvý titul v Kaufland Slovenskej ženskej hokejovej lige. V nedeľnom štvrtom zápase finále play off zdolali Popradské líšky 6:3 a v sérii triumfovali 3:1. Bronz získal tím ŽHK 2000 - Šarišanka Prešov, v sérii zdolal Zvolenčanky tiež 3:1.



finále ženy:

1. zápas:

HC Slovan Bratislava - Popradské líšky 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Góly: 39. a 40. Plankenauerová, 3. a 46. Tóthová, 30. Nemčeková - 51. Šuliková

/stav série 1:0/



2. zápas:

HC Slovan Bratislava - Popradské líšky 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Góly: 60. Nemčeková - 6. a 64. Bednáriková

/stav série 1:1/



3. zápas:

Popradské líšky - HC Slovan Bratislava 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Góly: 46. Korenková - 15. Vysokajová, 24. Nemčeková

/stav série 1:2/



4. zápas:

Popradské líšky - HC Slovan Bratislava 3:6 (1:3, 0:2, 2:1)

Góly: 20. a 57. Halušková, 60. Fančovičová - 12. a 45. Tóthová, 21 a 25. Nemčeková, 6. Kučerková, 10. Gálisová

/konečný stav série 1:3/
.

