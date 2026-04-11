Hráčky STK Devínska Nová Ves získali druhý titul
Devínskonovovešťanky uspeli vo vyvrcholení extraligy žien, ktorého dejiskom bolo v sobotu Národné stolnotenisové centrum v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Majsterkami Slovenska v stolnom tenise ženských družstiev sú v sezóne 2025/2026 hráčky STK Devínska Nová Ves, ktoré na tróne vystriedali ŠKST Topoľčany. Úradujúci šampión obsadil v dlhodobej časti tohto ročníka najvyššej slovenskej súťaže až posledné 8. miesto a nemohol tak obhajovať prvenstvo na turnaji najlepšej štvorky.
Devínskonovovešťanky uspeli vo vyvrcholení extraligy žien, ktorého dejiskom bolo v sobotu Národné stolnotenisové centrum v Bratislave. Hráčky STK potvrdili na finálovom turnaji, do ktorého vstupovali ako suverénne víťazky základnej časti, pozíciu papierových favoritiek. V semifinále zdolali ŠKST Ružomberok 5:1 a vo finále remizovali s A-tímom Keramingu Trenčín 5:5, čo im pri hracom systéme turnaja stačilo na zisk titulu.
Tešili sa z neho po dvoch rokoch. Premiérový si vybojovali v roku 2024 taktiež po remíze 5:5 s MSK Malacky, vlani im patril bronz. O úspech v rozhodujúcich bojoch o titul sa postaralo kvarteto Simona Jassová, Noemi Némethová, Veronika Drobová a Aneta Wallenfelsová, počas sezóny zasiahla do hry aj Lucia Gomolová. Informoval o tom prostredníctvom tlačovej správy Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ).
turnaj o 1. - 4. miesto (NSTC Bratislava):
finále:
STK Devínska Nová Ves - Keraming Trenčín "A" 5:5
Simona Jassová, Noemi Némethová - Monika Marousková, Laura Vinczeová 2:3 (-6, 10, -7, 7, -9)
Simona Jassová - Laura Vinczeová 3:1 (-11, 7, 6, 8)
Veronika Drobová - Monika Marousková 0:3 (-6, -6, -6)
Noemi Némethová - Soňa Krovinová 3:0 (6, 9, 4)
Noemi Némethová - Laura Vinczeová 3:0 (2, 5, 2)
Simona Jassová - Monika Marousková 1:3 (-9, 11, -9, -8)
Veronika Drobová - Soňa Krovinová 0:3 (-5, -3, -8)
Noemi Némethová - Monika Marousková 0:3 (-8, -10, -8)
Simona Jassová - Soňa Krovinová 3:2 (5, -7, 7, -6, 11)
Aneta Wallenfelsová - Laura Vinczeová 3:1 (-11, 6, 14, 11)
o 3. miesto:
STC ŠKST Bratislava - ŠKST Ružomberok 5:2
semifinále:
STK Devínska Nová Ves - ŠKST Ružomberok 5:1
Keraming Trenčín "A" - STC ŠKST Bratislava 5:5
