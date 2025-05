Hráčky ukončili hegemóniu Slávie, Bernáth: Minimálny rozdiel

Bratislava 3. mája (TASR) - Majstrovský titul vo volejbalovej extralige žien zostáva v Bratislave, no prvýkrát od roku 2018 oslavuje iný tím ako Slávia EU. Svoj výstup na vrchol zavŕšili v sobotu hráčky VKP FTVŠ UK, keď v rozhodujúcom piatom súboji finálovej série zdolali mestského rivala 3:1 na sety a po triumfe 3:2 na zápasy sa tešili z premiérového titulu.



Finále priniesol vyrovnaný boj. Slávistky potvrdili pozíciu víťaza základnej časti v prvom stretnutí, ktoré vyhrali 3:0, to však bol jediný zápas, ktorý sa skončil na nulu. Ďalšie dva sa skončili v prospech VKP 3:2 a 3:1, ktorý vo štvrtom stretnutí nevyužil výhodu domáceho prostredia a prehral 1:3, aby sa dočkal osláv na palubovke súpera v hale Ekonomickej univerzizy. „Celé finále nám nevychádzali prvé sety. Neustále sme hľadali moment, po ktorom by sme sa chytili. V stredu vo 4. finále sme ho nenašli. Tentokrát áno dvojstriedaním v druhom sete, Aďa Snopková priniesla pozitívne emócie a odvtedy to išlo,“ popísal zlomový okamih rozhodujúceho finále tréner VKP Pavel Bernáth.



VKP v tejto sezóne získal štyri trofeje, muži aj ženy si pripísali domáce double. Ženský oddiel klubu vznikol v roku 2021/22. Pred dvoma rokmi sa prvýkrát dostal na medailovú pozíciu, keď vybojoval striebro, minulý rok mu patrila bronzová a priečka a v tejto napokon skompletizoval zbierku cenných kovov tým najcennejším. „Tri roky roboty sa zavŕšili titulom, za čo som nesmierne rád. Súper mal širší káder, my možno hráčky, ktoré vedia lepšie smečovať, rozdiel medzi nami bol minimálny,“ pripustil kouč Bernáth.



Rekordér domácej súťaže mal nakročené k 23. titulu, no Slávia napokon pozíciu nasadenej jednotky do vyraďovacej časti nepotvrdila. „VKP trápili v sezóne zranenia, menili legionárku, nie vždy hrali v plnej zostave. Na finále však boli. Nám sa bohužiaľ v semifinále zranila Marína Siládiová a nesmierne nám chýbala. Ona mohla byť to koliesko, ktoré by prevážilo misky váh na našu stranu. Bojovali sme a ja som na dievčatá hrdý. Možno s odstupom času to druhé miesto bude pre nás oveľa hodnotnejšie, ako aktuálne cítime,“ priznal tréner Slávistiek Michal Matušov.