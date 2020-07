Hráčky WNBA odišli počas hrania americkej hymny do šatne

Bradenton 26. júla (TASR) - Úvod sezóny ženskej basketbalovej WNBA sa niesol v znamení protirasistických protestov. Počas hrania americkej hymny pred zápasom tímov Seattle Storm a New York Liberty odišli hráčky do šatne. Neskôr na 26 sekúnd prerušili zápas, aby si uctili Breonnu Taylorovú, ktorú v marci doma zastrelili policajti.



WNBA pôvodne mala odštartovať sezónu 15. mája, no pre pandémiu koronavírusu sa úvodné stretnutia hrali až v noci na nedeľu SELČ. Všetky zápasy sa hrajú pred prázdnym hľadiskom v Bradentone na Floride. Správu zverejnila agentúra DPA.