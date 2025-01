Hráčmi mesiaca v NHL sú MacKinnon, Draisaitl a Markström

New York 2. januára (TASR) - Útočník Nathan MacKinnon z Colorada Avalanche sa stal prvou hviezdou mesiaca december v zámorskej hokejovej NHL. Druhou je center Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers a treťou brankár New Jersey Jacob Markström.



MacKinnon nazbieral v hodnotenom období 25 bodov (7+18) v 13 stretnutiach a bol tak v decembri najproduktívnejší hráč ligy. Piatykrát v kariére si v kalendárnom mesiaci pripísal na konto aspoň 25 bodov. So 61 bodmi je na čele kanadského bodovania súťaže.



O päť bodov za ním zaostáva s 56 bodmi Draisaitl, ktorý v decembri zaznamenal 10 gólov a 14 asistencií v 13 stretnutiach. V poslednom mesiaci roka mal až osem viacbodových vystúpení a s 27 zásahmi je na čele tabuľky strelcov.



Markström mal v decembri bilanciu 8-1-1 s priemerom inkasovaných gólov na zápas 1,3 a úspešnosťou zákrokov 93,7 percenta. V desiatich odohratých zápasoch mu na konto pribudli dva shutouty. Oba dosiahol za sebou a ťahal šnúru 139:35 min bez inkasovaného gólu, jeho druhú najdlhšiu v kariére.