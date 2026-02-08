< sekcia Šport
Hráčmi mesiaca v slovenskej extralige sa stali Hašková a Sýkora
Po prvý raz v histórii sa udialo, že by sa hráč ŠVK Tatran stal hráčom mesiac v Niké Extralige.
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Víťazmi ankety Sloveskej volejbalovej federácie (SVF) o hráčku a hráča mesiaca za január vo volejbalovej Niké extralige sa v hlasovaní fanúšikov stali smečiarka KOOPERATIVA Slávia EUBA Radka Hašková a smečiar Matej Sýkora z tímu ŠVK Tatran Slovenská Ľupča-UMB Banská Bystrica. Hašková si pripomenula chuť triumfu po marci 2024 po druhý raz. Pre Sýkoru i pre celý klub ŠVK Tatran ide o vôbec prvé víťazstvo v ankete.
Pre 21-ročnú bývalú mládežnícku reprezentantku Haškovú, ktorá v Slávii pôsobí od roku 2019, to je druhé prvenstvo v ankete. V Slávii sa vypracovala na kapitánku družstva a v januári ho príkladne potiahla v zápasoch, v ktorých nastúpila k štyrom víťazstvám – Nové Mesto nad Váhom 3:0 (7 bodov), Žilina 3:1 (21 bodov), Pezinok 3:0 (1 bod), Brusno 3:0 (8 bodov). Okrem toho mala výrazný podiel na postupe Slávie do finále Niké SuperFinála Slovenského pohára 17 bodmi.
Po prvý raz v histórii sa udialo, že by sa hráč ŠVK Tatran stal hráčom mesiac v Niké Extralige. Odchovanec tohto klubu Sýkora, ktorý prešiel aj systémom SŠŠ Trenčín, pomohol v januári Banskej Bystrici do tabuľky k šiestim bodom – Prešov 2:3, Trnava 3:0 a Svidník 3:2. Vo víťazných dueloch zaznamenal dokopy 58 bodov a okrem toho ešte pri dvoch zápasoch proti Nitra (1:3) a Myjave (0:3) pridal 21 bodov. Informoval portál svf.sk.
Pre 21-ročnú bývalú mládežnícku reprezentantku Haškovú, ktorá v Slávii pôsobí od roku 2019, to je druhé prvenstvo v ankete. V Slávii sa vypracovala na kapitánku družstva a v januári ho príkladne potiahla v zápasoch, v ktorých nastúpila k štyrom víťazstvám – Nové Mesto nad Váhom 3:0 (7 bodov), Žilina 3:1 (21 bodov), Pezinok 3:0 (1 bod), Brusno 3:0 (8 bodov). Okrem toho mala výrazný podiel na postupe Slávie do finále Niké SuperFinála Slovenského pohára 17 bodmi.
Po prvý raz v histórii sa udialo, že by sa hráč ŠVK Tatran stal hráčom mesiac v Niké Extralige. Odchovanec tohto klubu Sýkora, ktorý prešiel aj systémom SŠŠ Trenčín, pomohol v januári Banskej Bystrici do tabuľky k šiestim bodom – Prešov 2:3, Trnava 3:0 a Svidník 3:2. Vo víťazných dueloch zaznamenal dokopy 58 bodov a okrem toho ešte pri dvoch zápasoch proti Nitra (1:3) a Myjave (0:3) pridal 21 bodov. Informoval portál svf.sk.