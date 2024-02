Hráčmi roka v golfe sa stali Vavrová a Hrinda

Trnava 10. február 2024 (TASR) - Slovenská golfová asociácia ocenila v piatok v Trnave najúspešnejších golfistov uplynulého roka 2023. Titul hráča a hráčky roka obhájili minuloroční víťazi Michaela Vavrová a Jakub Hrinda.



Michaela Vavrová tento rok zvíťazila na majstrovstvách Slovenska. Jakub Hrinda, študent George Washington University, dvakrát zvíťazil na turnajoch v Amerike a niekoľkokrát sa mu podarilo umiestniť v prvej desiatke.



Víťazmi najmladších kategórií do 12 rokov sa stali Ella Hrbatá a Martin Biák. V kategórii starších žiakov do 14 rokov boli ocenení Deniz Sapmazová a Matias Masár. Kategóriu kadetov do 16 rokov ovládli Laura Póšová a Tomáš Šmiček. V kategórii dorasteniek patrí honor najlepšej hráčky Dominike Sedmákovej. Dorastencom roka sa stal Adam Benčík. Medzi veľké talenty slovenského golfu patria nepochybne Alexandra Šulíková a René Bergendi, víťazi kategórie juniorka, resp. junior do 21 rokov. Víťazom kategórie paragolfista roka sa stal mladý Filip Graňo, ktorému sa podarilo na najväčšej športovej udalosti sveta roku 2023, svetových hrách špeciálnych olympiád v Berlíne, získať striebornú medailu.



Tadeáš Teťák minulý rok vstúpil medzi golfových profesionálov a tento rok si rovno doniesol cenu profesionál roka. Svoju sezónu síce nehodnotí ako najúspešnejšiu, keďže sa snažil získať kartu na Challenge Tour alebo DPWT 2024 a vysnívaná méta mu tesne pretiekla pomedzi prsty a skončil prvý pod čiarou.



Slovenská golfová asociácia ocenila aj Výkon roka 2023, ktorý patrí jedinej slovenskej profesionálnej golfistke Anike Bolčíkovej. V sezóne 2023 vybojovala vysokú kategóriu na 2. najvyššej európskej ženskej profesionálnej túre (LETAS) pre sezónu 2024 4. miestom v predkvalifikácii a postup do finálovej kvalifikácie na Ladies European Tour so skóre -7 za tri hracie dni na ihrisku Rotana v marockom Marakéši.



Do siene slávy bol tento rok uvedený Jaroslav Kachlík, ktorý sa vo veľkom zaslúžil o prvotné budovanie golfovej infraštruktúry. V Bernolákove vybudoval prvé ihrisko v modernej histórii Slovenska po roku 1989 a aktívne sa zapojil aj do založenia slovenského národného golfového zväzu dnešnej Slovenskej golfovej asociácie. Informovala Slovenská golfová asociácia (SKGA).