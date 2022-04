Hráčmi týždňa v NHL sa stali McDavid, Barkov a Varlamov

New York 4. apríla (TASR) - Útočník Edmontonu Connor McDavid, center Floridy Aleksander Barkov a brankár New Yorku Islanders Semjon Varlamov sa stali hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL.



Dvadsaťpäťročný McDavid piatykrát zo siedmich sezón prekonal stobodovú hranicu v profilige. V štyroch zápasoch mal bilanciu 5+3. Trojnásobný víťaz Art Ross Trophy už v tejto sezóne nazbieral 105 bodov za 40 gólov a 65 asistencií v 69 dueloch.



Dvadsaťšesťročný fínsky kapitán Panthers Barkov mal tiež bilanciu 5+3 v štyroch zápasoch. V 56 dueloch dal 33 gólov a pridal 39 asistencií, aj vďaka nemu je Florida v tejto sezóne prvým postupujúcim do play off. Tridsaťtriročný Rus zlikvidoval v štyroch zápasoch 99 zo 104 striel a získal tri víťazstvá. V sledovanom období mal vyše 95-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 1,67 inkasovaného gólu na zápas. Pri výhre 3:0 nad rivalom NY Rangers si zapísal 36. shutout v kariére. Informoval oficiálny web NHL.