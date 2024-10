Hráčmi týždňa NHL sa stali Reinhart, Panarin a Gustavsson

New York 21. októbra (TASR) - Ocenenie pre Hráčov týždňa v zámorskej hokejovej NHL získali center Sam Reinhart z Floridy Panthers, krídelník Artemij Panarin z New Yorku Rangers a brankár Filip Gustavsson z Minnesoty Wild. V pondelok o tom informoval oficiálny web súťaže.



Prvou hviezdou týždňa sa stal Reinhart. Dvadsaťosemročný Kanaďan zaznamenal v štyroch stretnutiach deväť bodov za štyri góly a päť asistencii, šesť z nich získal v hre piatich proti piatim. Pripísal si aj sedem plusových bodov. Priemerne strávil na ľade 21,21 minút.



Panarin si vyslúžil titul druhej hviezdy týždňa. Tridsaťdvaročný Rus získal osem bodov, ale mal najlepší bodový priemer (2,67). V troch dueloch strelil štyri góly a pripísal si aj tri plusové body. Ruský krídelník sa stal prvým hráčom v histórii Rangers, ktorý začal sezónu so štyrmi za sebou idúcimi viacbodovými zápasmi.



Treťou hviezdou týždňa sa stal brankár Gustavsson. Dvadsaťšesťročný Švéd patril s 96,2 percentnou úspešnosťou medzi najlepších gólmanov uplynulých dní. Gustavssonovi sa ako 15. brankárovi v histórii NHL podarilo streliť gól a je tretí, ktorý tak urobil v presilovke.