Hráčmi týždňa NHL sa stali Tarasenko, Fiala a Smith

New York 18. apríla (TASR) - Krídelníka St. Louis Blues Vladimira Tarasenka, útočníka Minnesoty Wild Kevina Fialu a brankára Edmontonu Oilers Mikea Smitha vyhlásili za hráčov uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL.



Tarasenko nazbieral v štyroch zápasoch sedem gólov a dokopy jedenásť bodov, čo bolo najviac zo všetkých hráčov ligy. Blues aj vďaka jeho výkonom natiahli víťaznú sériu na deväť zápasov a spečatili postup do play off. V stretnutí s Buffalom (6:2) si pripísal na konto piaty hetrik v kariére a pridal aj dve asistencie. Tridsaťročný krídelník nazbieral v 69 dueloch sezóny 76 bodov (33+43).



Fiala si v štyroch zápasoch pripísal na konto desať bodov (5+5) a Minnesote pomohol k postupu do vyraďovačky. Pri víťazstve nad San Jose 5:4 po predĺžení zaknihoval druhýkrát v kariére štyri body (1+3). Dvadsaťpäťročný útočník nazbieral v 75 dueloch ročníka 73 bodov (29+44).



Smith neinkasoval ani jeden gól zo 69 striel, ktoré na neho v dvoch zápasoch smerovali. Edmonton tak priviedol k triumfom nad Nashvillom a Vegas zhodne 4:0. Štyridsaťročný brankár nastúpil v prebiehajúcej sezóne na 25 duelov a dosiahol v nich priemer 2,91 inkasovaných gólov a 91,1% úspešnosť zákrokov.