Hráčmi týždňa NHL sú Ingram, Barzal a J. Hughes

New York 4. decembra (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sú brankár Connor Ingram z Arizony, útočníci Matthew Barzal z New Yorku Islanders a Jack Hughes z New Jersey Devils. Informoval o tom oficiálny web súťaže.



Prvou hviezdou sa stal Ingram, ktorý Coyotes vychytal tri víťazstvá a zastavil až 89 z 94 striel, ktorým čelil. Počas uplynulého týždňa dosiahol úspešnosť zákrokov 94,7 percent s priemerom 1,63 inkasovaného gólu na zápas. Arizona sa po triumfoch nad Tampou Bay (3:1), Coloradom (4:3 pp) a St. Louis (4:1) posunula v Západnej konferencii na 7. miesto. Ingram nastúpil na všetky stretnutia štvorzápasovej víťaznej série "kojotov".



Barzal nazbieral v dvoch dueloch NY Islanders až sedem bodov (2+5). Dvadsaťšesťročný kanadský center si pripísal tri body proti New Jersey (4:5) a štyrmi (1+3) režíroval výhru nad Carolinou 5:4 po predĺžení. Barzal má na svojom konte v doterajšom priebehu sezóny 23 bodov (7+16).



Na tridsaťbodovú métu sa vyšplhal útočník New Jersey Jack Hughes. Ten sa v troch zápasoch prezentoval bilanciou 3+4, čím sa podieľal na dvoch plných bodových ziskoch "diablov". Center elitnej formácie Devils vedie ligovú štatistiku v priemere získaných bodov na zápas (1,76).