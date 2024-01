Hráčmi týždňa NHL sú Kaprizov, Pastrňák a L. Thompson

New York 22. januára (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Minnesoty Kirill Kaprizov, David Pastrňák z Bostonu a brankár Logan Thompson z Vegas.



Kaprizov počas uplynulého týždňa nazbieral osem bodov (5+3). Dvadsaťšesťročný Rus bodoval vo všetkých štyroch stretnutiach a pomohol svojmu tímu k trom triumfom. Dvoma gólmi a asistenciou prispel k víťazstvu Wild na Floridou (6:4) a vydarený týždeň korunoval hetrikom do siete Caroliny (5:2). V histórii organizácie sa stal štvrtým hráčom, ktorý dosiahol aspoň tri hetriky. Pred ním to dokázali trikrát Matt Boldy a Zach Parise, absolútny rekordér v tejto klubovej štatistike je bývalý slovenský útočník Marián Gáborík, ktorý zaknihoval hetrik v deviatich dueloch.



Pastrňák zaznamenal aspoň dva body vo všetkých troch dueloch týždňa. Český útočník nazbieral sedem bodov (5+2) a prispel k stopercentnej bilancii Bostonu. Dvadsaťsedemročný kanonier dosiahol proti Coloradu (5:2) svoj 16. hetrik v kariére, viac trojgólových zápasov v histórii Bruins má len Phil Esposito (26). Pri víťazstve 3:0 nad New Jersey dosiahol v 43. zápase sezóny 60-bodovú métu, čím vyrovnal svoje tempo zo sezóny 2022/23, ktorú ukončil s kariérnym maximom 113 bodov.



Obhajca Stanleyho pohára Vegas zaznamenal tri víťazstvá a výrazný podiel na nich mal brankár Thompson. Týždeň začal 34 zákrokmi pri víťazstve nad Nashvillom (4:1). Iba jednu z 30 striel pustil za svoj chrbát pri výhre nad NY Rangers (5:1), ktorá prišla v 500. zápase histórii organizácie. Thompson zaznamenal 95,6-percentnú úspešnosť zákrokov a inkasoval v priemere 1,34 gólu na zápas.