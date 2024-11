Hráčmi týždňa sa stali Ovečkin, Nečas a Crosby

New York 4. novembra (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Alexander Ovečkin z Washingtonu, Martin Nečas z Caroliny a Sidney Crosby z Pittsburghu. Informoval o tom oficiálny web súťaže.



Tridsaťdeväťročný Ovečkin skóroval vo všetkých štyroch dueloch Capitals v hodnotenom období a stal sa prvou hviezdou. Okrem piatich presných zásahov si pripísal aj štyri asistencie. Pri triumfe nad New Yorkom Rangers sa strelecky presadil dvakrát, čo bol jeho 174. viacgólový zápis v kariére. Bilanciou 1+2 prispel k víťazstvu svojho tímu nad Montrealom (6:3) a rovnaký výkon zopakoval aj pri výhre nad Columbusom (7:2). Stal sa štvrtým hráčom v histórii profiligy, ktorý vo veku 39 rokov a viac zaznamenal tri body v dvoch za sebou idúcich dueloch. Pred ním sa to podarilo Jeanovi Ratellovi (1980), Timovi Hortonovi (1969) a Gordiemu Howeovi (1968). Ovečkin zakončil týždeň gólom do siete Caroliny, ktorej jeho tím podľahol 2:4. Po Jaromírovi Jágrovi sa stal druhým hráčom v histórii, ktorý zaznamenal štvorzápasovú gólovú sériu vo veku 39 rokov a viac. Priblížil sa aj k prekonaniu ligového rekordu v počte strelených gólov, ktorý drží legendárny Wayne Gretzky (894). Ovečkinovi chýba na pokorenie rekordu 35 presných zásahov.



Honor druhej hviezdy si zaslúžil deväťbodový Nečas, ktorý zaznamenal aspoň dva body vo všetkých troch dueloch. Hurricanes potiahol gólom a asistenciou na ľade Vancouveru (4:3 pp), bilanciou 1+3 proti Bostonu (8:2) a gól s dvoma asistenciami pridal v konfrontácii s Washingtonom. Jeho 18 bodov v úvodných desiatich vystúpeniach tejto sezóny je spolu s Ericom Staalom (2005/06) najviac v histórii organizácie.



Minimálne dvoma bodmi sa pripomenul v troch dueloch aj kapitán "tučniakov" Crosby. Tri asistencie nepomohli Pittsburghu v stretnutí s Minnesotou (3:5), no jeho dva dvojgólové zápisy zariadili víťazstvá nad Anaheimom (2:1 pp) a Montrealom (3:1).