Hráčmi týždňa v NHL sú Hagel, Demko a M. Tkachuk

New York 10. februára (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej NHL sa stali útočník Brandon Hagel z Tampy Bay Lightning, brankár Thatcher Demko z Vancouveru Canucks a útočník Matthew Tkachuk z Floridy Panthers. Informoval o tom oficiálny web profiligy.



Prvou hviezdou je Hagel, najproduktívnejší hráč v hodnotenom období. V štyroch stretnutiach nazbieral osem bodov (4+4), všetky v rovnovážnom stave na ľade. Tampa aj vďaka nemu vyhrala štyri zápasy proti divíznym rivalom. Najviac zažiaril štyrmi bodmi pri triumfe 6:3 nad Detroitom. Hagel bude reprezentovať Kanadu na Turnaji štyroch krajín.



Demko inkasoval v troch dueloch v minulom týždni jediný gól, zlikvidoval 64 zo 65 striel súperov. Mal priemer 0,46 inkasovaného gólu na zápas a jeho percentuálna úspešnosť zákrokov sa vyšplhala na hodnotu 98,5. V stretnutí proti Coloradu (3:0) si pripísal prvý shutout v sezóne a celkovo deviaty v kariére. Vďaka jeho výkonom poskočil Vancouver na posledné postupové miesto do play off v Západnej konferencii.



Tkachuk skóroval vo všetkých troch zápasoch Floridy a pripísal si spolu sedem bodov (4+3). Sériu s aspoň jedným presným zásahom natiahol na šesť stretnutí. V dueloch proti St. Louis Blues a proti Ottawe si pripísal zhodne po tri body. Na Turnaji štyroch krajín sa predstaví v drese USA.