Hráčmi týždňa v NHL boli Kane, Markström a Lee

New York 14. marca (TASR) - Krídelníka Patricka Kanea z Chicaga, brankára Jacoba Markströma z Calgary a útočníka Andersa Leeho z New Yorku Islanders vyhlásili za hráčov uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL. Informoval o tom oficiálny web zámorskej súťaže.



Kane nazbieral v troch zápasoch desať bodov za gól a deväť asistencií a doviedol Chicago k dvom víťazstvám. Pri výhre nad Anaheimom Ducks zaznamenal gól a päť asistencií a vytvoril si kariérne maximum. Zároveň sa stal prvým hráčom Blackhawks, ktorý nazbieral v jednom zápase šesť bodov, od 5. februára 1995, keď sa to podarilo Berniemu Nichollsovi (4+2). Tridsaťtriročný útočník nazbieral v 56 zápasoch sezóny 68 bodov (19+49).



Markström chytil 76 zo 78 striel, ktoré naňho smerovali, a Calgary priviedol k trom víťazstvám. Za uplynulý týždeň má priemer 0,67 gólov na zápas a 97,4% úspešnosť zákrokov. V súboji s Detroitom (3:0) si pripísal deviaty shutout v sezóne, čo je najviac spomedzi všetkých brankárov. Tridsaťdvaročný brankár má v 46 dueloch priemer 2,07 gólov na zápas a 92,8% úspešnosť.



Lee skóroval vo všetkých štyroch zápasoch uplynulého týždňa a dokopy nazbieral osem bodov (7+1). V súboji s Columbusom (6:0) zaznamenal prvý hetrik v kariére. Tridsaťjedenročný kapitán Islanders nazbieral v 50 dueloch sezóny 28 bodov (21+7).