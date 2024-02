Hráčmi týždňa v NHL sú brankári Markström, Bobrovskij a útočník Suzuki

New York 12. feburára (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej NHL sa stali brankári Jacob Markström z Calgary, Sergej Bobrovskij z Floridy a útočník Nick Suzuki z Montrealu. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže.



Prvou hviezdou je Markström, ktorý pomohol Flames triumfovať vo všetkých troch zápasoch po All Star víkende. Tridsaťštyriročný švédsky brankár mal priemer dva góly na zápas a dosiahol 93,9-percentnú úspešnosť zákrokov. Calgary sa vďaka trom víťazstvám priblížili k poslednej postupovej pozícii v play off v Západnej konferencii na rozdiel troch bodov.



Bobrovskij nastúpil počas týždňa v dvoch dueloch, zneškodnil 56 z 58 striel a v oboch stretnutiach pomohol Panthers k triumfu. Skúsený 35 ročný ruský brankár mal gól na zápas, dosiahol 96,6-percentnú úspešnosť zákrokov. Proti Coloradu (4:0) si pripísal tretie čisté konto v sezóne a 41. v profiligovej kariére.



Treťou hviezdou týždňa sa stal kanadský center Suzuki. Kapitán Canadiens a spoluhráč slovenského útočníka Juraja Slafkovského sa podieľal na šiestich z deviatich gólov tímu v troch stretnutiach. So 6 bodmi (4+2) bol najproduktívnejším hráčom uplynulého týždňa. Montreal zvíťazil v jednom z troch zápasov. Dvadsaťštyriročný Suzuki má v tejto sezóne bilanciu 17 presných zásahov a 31 asistencií.