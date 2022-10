Hráčmi týždňa v NHL sú Dahlin, Tkachuk a Blackwood

New York 24. októbra (TASR) - Hráčom týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stal obranca Buffala Rasmus Dahlin. Medzi tromi najväčšími hviezdami sa podľa oficiálnej stránky súťaže ocitli aj krídelník Ottawy Brady Tkachuk a brankár New Jersey Mackenzie Blackwood.



Dahlin v troch stretnutiach zaznamenal tri góly a dve asistencie. Pomohol Buffalu k výhram vo všetkých dueloch na klziskách tímov Západnej Kanady - v Edmontone, Calgary i Vancouveri. V zápase s Flames sa zapísal do histórie, keď sa stal prvým obrancom v profilige, ktorý skóroval v úvodných štyroch dueloch sezóny. Na ľade Vancouveru svoju sériu ešte natiahol a skóroval v piatich stretnutiach v rade ako prvý hráč Sabres od roku 2008, keď to dokázal Thomas Vanek.



Tkachuk si v hodnotenom období pripísal tri góly a štyri asistencie. Blackwood pomohol minulý týždeň Devils k trom výhram pri úspešnosti zákrokov 93,2 %.