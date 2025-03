Hráčmi týždňa v NHL sú Kuemper, Bratt a Montour

New York 17. marca (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej súťaži NHL sa stali brankár Darcy Kuemper z Los Angeles Kings, útočník Jesper Bratt z New Jersey Devils a obranca Brandon Montour zo Seattlu Kraken. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Kuemper pomohol "kráľom" k trom víťazstvám, pričom len raz inkasoval a v predchádzajúcom týždni mal 98,7-perecentnú úspešnosť zákrokov. Jediný gól v jeho sieti prišiel v zápase s New Yorkom Islanders, nulu vychytal proti Washingtonu Capitals a Nashvillu Predators. Mal tak nemalý podiel na natiahnutí víťaznej série Los Angeles, aktuálne má päť zápasov. Brankár Kings patrí medzi ligovú špičku v percentuálnej úspešnosti, počte vychytaných núl a v ďalších štatistikách.



Spoluhráč slovenských hokejistov Šimona Nemca a Tomáša Tatara v New Jersey Bratt zaznamenal v prechádzajúcom týždni celkovo deväť kanadských bodov v troch stretnutiach, na svoje konto si pripísal dva góly a sedem asistencií. Stal sa len šiestym hráčom v klubovej histórii, ktorý zaznamenal minimálne tri kanadské body v troch stretnutiach po sebe. Devils pomohol k výhram nad Columbusom a Edmontonom, prehrou sa skončil len duel s Pittsburghom. Dvadsaťšesťročný útočník je v kanadskom bodovaní na deviatej pozícii so 79 bodmi (19 gólov a 60 asistencií).



Montour si v hodnotenom období zapísal na svoje konto zhodne po tri góly a tri asistencie, Seattlu pomohol k zisku piatich z možných šiestich bodov do tabuľky. Počas týždňa zaujal najmä historicky najrýchlejším gólom v predĺžení, keď sa presadil už po štyroch sekundách. V doterajšom priebehu sezóny nazbieral 16 gólov a 22 asistencií.