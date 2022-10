Hráčmi týždňa v NHL sú McDavid, Bratt a Fleury

New York 31. októbra (TASR) - Center Edmontonu Connor McDavid sa stal Hráčom týždňa v zámorskej hokejovej NHL Medzi tromi najväčšími hviezdami sa podľa oficiálnej stránky súťaže ocitli aj krídelník New Jersey Devils Jesper Bratt a brankár Minnesoty Wild Marc-Andre Fleury.



McDavid v štyroch stretnutiach zaznamenal štyri góly a štyri asistencie a pomohol Oilers k vyhrám vo všetkých štyroch dueloch. Kanaďan už bol v tejto sezóne medzi najlepšou trojicou. V prvom hodnotení bol druhou hviezdou.



Švéd Bratt, ktorý je spoluhráč slovenského útočníka Tomáša Tatara z New Jersey, bodoval vo všetkých deviatich dueloch "Devils" od začiatku sezóny. Dvadsaťštyriročný krídelník pomohol svojmu tímu počas týždňa k trom triumfom, keď dal štyri góly a na tri prihral.



Brankár Fleury odchytal tri zápasy Minnesoty a vždy doviedol mužstvo k výhre. Jeho úspešnosť bola 92,7 % a 62. triumfom po nájazdoch vytvoril nový rekord v profilige, ktorý dovtedy držal spolu s Henrikom Lundqvistom.