Hráčmi týždňa v NHL sú obrancovia Josi, Montour a Morrissey

New York 4. marca (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali obrancovia Roman Josi z Nashvillu, Brandon Montour (Florida) a Josh Morrissey (Winnipeg). Informoval o tom oficiálny web súťaže.



Josi strelil v troch zápasoch tri góly a na ďalšie štyri prihral. Tridsaťtriročný Švajčiar sa podieľal na troch triumfoch "predátorov", pričom dosiahol najlepšie hodnotenie v štatistike plus/mínus (+7). Nashville aj vďaka nemu predĺžil sériu výhier na osem duelov. Josi začal týždeň s bilanciou 2+1 proti Ottawe (4:1). Bolo to jeho 18. stretnutie v profilige s viacgólovým zápisom, čím sa vyrovnal v historickom klubovom rebríčku na piatom mieste Viktorovi Arvidssonovi. Druhý trojbodový duel odohral proti Minnesote (6:1). Vydarený týždeň zakončil asistenciou s Coloradom (5:1). V produktivite celej súťaže mu medzi obrancami patrí štvrtá priečka so 61 bodmi (15+46).



Na troch víťazstvách sa podieľal aj Montour z Floridy. Dvadsaťdeväťročný Kanaďan nazbieral šesť bodov (2+4) a Panthers sa aj vďaka nemu posunuli na čelo Východnej konferencie. Montour zaznamenal gól a dve asistencie pri víťazstve nad Buffalom (3:2) a rovnaký trojbodový zápis predviedol proti Detroitu (4:0).



Trio produktívnych bekov uzavrel Morrissey, ktorý však odohral o zápas viac ako Josi s Montourom. Jeho Winnipegu pomohol k trom plným bodovým ziskom bilanciou gól a šesť asistencií. Morrissey od začiatku kalendárneho roka 2024 nazbieral v 25 stretnutiach 21 bodov (2+19). Dovtedy výrazne zaostával za očakávaniami po 86-bodovej uplynulej sezóne.