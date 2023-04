Hráčmi týždňa v NHL sú Robertson, Burns a Brossoit

New York 16. apríla (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali krídelník Jason Robertson z Dallasu, obranca Brent Burns z Caroliny a brankár Laurent Brossoit, ktorý oblieka dres Golden Knights. V sobotu o tom informovala oficiálna webstránka súťaže.



Robertson zaznamenal v troch zápasoch 6 bodov, čím pomohol Dallasu k zisku druhej priečky v tabuľke Centrálnej Divízie. Dvadsaťtriročný Američan ukončil základnú časť s 109 bodmi na konte (46+63). Týmto výsledkom prekonal rekord Jimmyho Carsona zo sezóny 1987/1988 a stal sa najproduktívnejším Američanom do 23 rokov pôsobiacim v profilige.



Burns skóroval vo všetkých troch uplynulých zápasoch. Tridsaťosemročný obranca sa raz presadil pri prehre 3:2 s Ottawou Senators 10. apríla. O deň neskôr prispel jedným presným zásahom k výhre Hurricannes nad Red Wings 4:1. Kanaďan si pripísal dva góly vrátane toho rozhodujúceho v stretnutí s Floridou Panthers 6:4. V tejto sezóne sa umiestnil medzi gólovo najproduktívnejšími obrancami NHL. Odohral 82 stretnutí so ziskom 61 bodov (18+43).



Brossoit nastúpil na dva zápasy, pričom v oboch si pripísal víťazstvo a mal 96-percentnú úspešnosť zákrokov. Tridsaťročný kanadský brankár odohral v tejto sezóne 11 zápasov, v ktorých dosiahol priemer 2,17 inkasovaných gólov na zápas s percentuálnou úspešnosťou zákrokov na hranici 93 percent.