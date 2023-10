Hráčmi týždňa v NHL sú útočníci Matthews, Pettersson a Malkin

New York 16. októbra (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočníci Auston Matthews z Toronta, Elias Pettersson z Vancouveru a Jevgenij Malkin z Pittsburghu. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Prvou hviezdou je Matthews, ktorý odštartoval novú sezónu dvoma hetrikmi v dvoch zápasoch. Po tom, ako sa zaskvel proti Montrealu, strelil tri góly aj v súboji s Minnesotou (7:4). Americký útočník sa stal len piatym hráčom v histórii profiligy, ktorý zaznamenal hetriky v prvých dvoch zápasoch sezóny. Pred ním to dokázali Alexander Ovečkin (v ročníku 2017/18) a predtým pred viac ako 100 rokmi až traja hráči Cy Denneny, Joe Malone a Reg Noble. Matthews proti Canadiens dosiahol métu 300 gólov v základnej časti. Dosiahol ju najskôr zo všetkých Američanov, stačilo mu na to 482 zápasov. Prekonal tak Pata LaFontainea, ktorý potreboval na rovnaký počet presných zásahov 549 duelov.



Švéd Pettersson si v dvoch zápasoch pripísal 6 bodov (1+5) a pomohol Canucks k dvom triumfom. Vancouver v úvode sezóny zdolal doma Edmonton Oilers 8:1. Center bol jedným z troch hráčov Vancouveru, ktorí zaznamenali minimálne štyri body v prvom zápase. Dosiahol jeden gól a tri asistencie, zažiarili aj päťbodový J. T. Miller (1+4) a Brock Boeser si pripísal štyri góly. Canucks sa stali štvrtým tímom v histórii a prvým od čias Calgary Flames v sezóne 1991/92, ktorý mal v úvode sezóny troch hráčov s viac ako štyrmi bodmi. Pettersson sa dvoma asistenciami podieľal aj na triumfe tímu na ľade Edmontonu (4:3).



Treťou hviezdou týždňa sa stal Malkin. Rus nazbieral v troch vystúpeniach tiež šesť bodov za dva góly a štyri asistencie a pomohol mužstvu k dvom víťazstvám. Proti Washingtonu Capitals dosiahol štyri body (1+3), čo bol jeho 29. štvorbodový zápis v kariére a prvý od 10. januára 2023 proti Vancouveru. Tridsaťsedemročný Malkin, dvojka draftu z roku 2004, je od svojho vstupu do profiligy v sezóne 2006/07 tretí v počte asistencií (762), štvrtý v počte gólov (473) aj bodov (1235) v základnej časti.