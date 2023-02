Hráčmi týždňa v NHL sú útočník McDavid a brankári Ullmark s Gibsonom

New York 27. februára (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Connor McDavid z Edmontonu a brankári Linus Ullmark z Bostonu a John Gibson z Anaheimu. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Prvou hviezdou týždňa sa stal McDavid, ktorý zaznamenal vo všetkých troch dueloch viac ako bod. Najvyššie draftovaný hráč z roku 2015 dosiahol hranicu 800 bodov v 545. zápase a vo veku 26 rokov a 39 dní. Skôr ako McDavid to v histórii profiligy dosiahli len štyria hráči, Wayne Gretzky (352 duelov), Mario Lemieux (410), Mike Bossy (525) a Slovák Peter Šťastný (531). K dvom triumfom Oilers prispel jedenástimi bodmi (6+5). Po 60 stretnutiach má na konte 113 bodov (48+65), čo je najviac od sezóny 1995/96, keď Mario Lemieux získal 136 v drese Pittburghu. McDavid je lídrom ligy v počte gólov (48), asistencií (65), asistencií v presilových hrách (37) a bodov v početnej výhode (54).



Ullmark sa stal 13. brankárom v histórii NHL a prvým od 9. januára 2020, ktorý strelil gól v základnej časti. Nastúpil na dve stretnutia Bostonu a v oboch vychytal triumf. Jeho priemerná úspešnosť zákrokov bola 96,6 percenta a pomohol Bruins predĺžiť víťaznú sériu na šesť zápasov. Dvadsaťdeväťročný Švéd zároveň dosiahol 30. víťazstvo v sezóne (37 duelov), čím sa stal druhým najrýchlejším brankárom, ktorý dosiahol tento míľnik. Lepší bol len Tiny Thompson, ktorému na to tiež v drese Bostonu v sezóne 1929/30 stačilo len 35 duelov.



Treťou hviezdou týždňa sa stal Gibson. Ten v troch zápasoch za Ducks zaznamenal 143 úspešných zákrokov, z toho v dvoch mal viac ako 51-zásahov. Stal sa tretím brankárom, ktorý zaznamenal tri stretnutia s viac ako päťdesiatimi úspešnými zákrokmi v jednej sezóne, spolu s Gumpom Worsleym (1962-63) a Al Rollinsom (1955-56).