Hráčmi týždňa v NHL sú Zibanejad, Makar a Swayman

New York 20. marca (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sú útočník Mika Zibanejad z New Yorku Rangers, obranca Cale Makar z Colorada a brankár Jeremy Swayman z Bostonu. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Prvou hviezdou týždňa sa stal Zibanejad, ktorý zaznamenal deväť bodov (5+4) a pomohol tímu triumfovať vo všetkých štyroch dueloch. Rangers strelili v týchto stretnutiach celkovo 22 gólov a dostali len päť. Švédsky útočník odohral v tejto sezóne 70 zápasov a získal 77 bodov (37+40).



Makar pomohol Avalanche triumfovať v piatich dueloch za sebou. Obhajca Stanleyho pohára sa vďaka tomu posunul na tretie miesto v Centrálnej divízii. Dvadsaťštyriročný Kanaďan získal v týždni 9 bodov (1+8). Nastúpil v tejto sezóne na 55 stretnutí a získal 61 bodov. Priemerne získal 1,11 bodu na stretnutie a v tejto štatistike je v lige druhý medzi obrancami.



Treťou hviezdou týždňa je brankár Swayman. V oboch zápasoch, do ktorých nastúpil, zaznamenal čisté konte. Je prvým brankárom Bruins, ktorý neinkasoval v dvoch zápasoch za sebou v základnej časti od čias Tuukku Raska a Tima Thomasa. Obom sa to podarilo v sezóne 2011/2012.