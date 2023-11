Hráčmi týždňa v zámorskej NHL sú Quinn Hughes, Talbot a McTavish

New York 6. novembra (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej NHL sa stali obranca Vancouveru Canucks Quinn Hughes, brankár Los Angeles Kings Cam Talbot a útočník Anaheimu Mason McTavish.



Hughes zaznamenal v troch dueloch osem bodov za sedem asistencií a jeden gól. Päť (1+4) z nich nazbieral v súboji so San Jose, ktorý Canucks vyhrali 10:1. Tri asistencie si pripísal aj v zápase s Nashvillom (5:2). Vancouver aj vďaka jeho výkonom vyhral všetky tri minulotýždňové stretnutia a natiahol bodovú sériu na sedem duelov. Dvadsaťštyriročný bek nazbieral v jedenástich stretnutiach sezóny dokopy 16 bodov (4+12) a je na čele produktivity obrancov.



Talbot kryl 77 z 80 striel a LA priviedol k trom víťazstvám, pričom mal priemer 1,00 inkasovaného gólu na zápas, až 96,3% úspešnosť zákrokov a vychytal jeden shutout. Tridsaťšesťročný brankár, ktorý prišiel do tímu Kings v júli, má na konte šesť víťazstiev z deviatich duelov (2,14 gólu na zápas, 92,3%).



McTavish nazbieral v troch dueloch päť bodov za tri góly a dve asistencie, pričom sa podieľal na všetkých troch víťazných zásahoch. Anaheim si pripísal už šiestu výhru za sebou. Dvadsaťročný center nazbieral v jedenástich stretnutiach trinásť bodov (6+7).