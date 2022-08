Futbalistom ročníka 2021/2022 sa podľa UEFA stal Benzema

Istanbul 25. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema z Realu Madrid sa stal najlepším hráčom sezóny 2021/2022 podľa Európskej futbalovej únie (UEFA). Tridsaťštyriročný útočník uspel v hlasovaní pred brankárom Realu Thibautom Courtoisom a stredopoliarom Manchestru City Kevinom De Bruynem.



Benzema výraznou mierou prispel k zisku rekordného štrnásteho európskeho primátu "bieleho baletu" keď sa stal s 15 zásahmi najlepším strelcom súťaže. Do svojej osobnej zbierky pridal piaty triumf v najprestížnejšej súťaži. "Bez mojich spoluhráčov a trénera by som tu nebol. Pre mňa sú najdôležitejšie tímové úspechy. Keď sa však darí na trávniku, prídu aj individuálne ceny. Myslím, že môžem byť hrdý na to, čo som na mojej futbalovej ceste dokázal," povedal Benzema pri preberaní ceny počas žrebu LM.



Trénerom roka sa stal Carlo Ancelotti. Kouč Realu dostal viac hlasov ako Josep Guardiola z Manchestru City i Jürgen Klopp z Liverpoolu. "Uplynulá sezóna bola výnimočná. Vytvorila sa mimoriadna chémia medzi skúsenými veteránmi a mladými hráčmi, ktorí do mužstva prinášali energiu. Karim pochopiteľne vyčnieval. Nie je to iba skvelý útočník, ale je to komplexný hráč. Denne pristupoval k svojím povinnostiam s maximálnou intenzitou a stal sa lídrom nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. Máme šťastie, že ho máme," vyjadril úctu zverencovi Ancelotti.



Cenu prezidenta UEFA si prevzal taliansky tréner Arrigo Sacchi. Do povedomia sa zapísal predovšetkým pôsobením v AC Miláno, ktoré priviedol k európskemu klubovému titulu v rokoch 1989 a 1990. Trénoval aj taliansku reprezentáciu, s ktorou postúpil v roku 1994 do finále MS.