Hráčom roka v hokejbale je Martinusík, medzi ženami Lopušanová
Tridsaťštyriročný reprezentačný útočník pomohol v uplynulej sezóne Skalici k majstrovskému titulu.
Autor TASR
Poprad 31. januára (TASR) - Jaroslav Martinusík a Nela Lopušanová zvíťazili v ankete Hokejbalista roka 2025. Výsledky tradičnej ankety vyhlásila Slovenská hokejbalová únia v sobotu večer v Poprade. Martinusík obhájil víťazstvo spred roka a po druhý raz v kariére si zasadol na pomyselný trón. Druhý raz triumfovala aj Lopušanová.
Tridsaťštyriročný reprezentačný útočník pomohol v uplynulej sezóne Skalici k majstrovskému titulu, v play off nazbieral 14 bodov v 11 zápasoch za 10 gólov a 4 asistencie. Svoju výbornú formu potvrdil aj v druhej polovici roka, keď s 29 bodmi vedie produktivitu TIPOS extraligy. V 12 zápasoch zaznamenal 15 gólov a 14 asistencií.
Lopušanová bola vlani ústrednou postavou výberu trénera Mariána Hambálka počas MS junioriek v Poprade. Slovenské dievčatá získali bronzové medaily, 17-ročná útočníčka bola najproduktívnejšia hráčka šampionátu a zaradili ju aj do all stars výberu.
Najlepším trénerom za uplynulý rok sa stal Milan Rampáček. Tréner Skalice zožal úspech nielen na klubovej úrovni, keď sa so svojimi zverencami tešil z titulu po víťazstve 3:0 na zápasy nad Považskou Bystricou vo finále, ale aj pri kormidle reprezentácie do 23 rokov. Tá na MS v Hradci Králové vybojovala bronzové medaily, keď v súboji o bronz zdolala výber USA 6:5 po predĺžení. Za tento úspech si odniesla trofej aj pre najlepší kolektív.
Z ocenenia Talent roka sa tešil Róbert Krajňák. Trofej získal opäť po roku, na pódium sa tak postavil opäť po krátkom čase. Krajňák bol na MS do 16 rokov najproduktívnejší hráč i najslepší strelec a zaradili ho aj do all stars výberu. Spolu so svojimi spoluhráčmi sa tak ako výber do 23 rokov tešil z bronzu.
Rozhodcom roka sa stal Marek Kralovič. V ankete triumfoval v rokoch 2014, 2015 aj 2017 i 2022, 2023 i 2024 a získal tak siedmu trofej do svojej vitríny, pričom všetky za sebou. V rokoch 2018 až 2021 sa totiž anketa nevyhlasovala.
Hokejbalista roka 2025
1. Jaroslav Martinusík 144 hlasov
2. Andrej Straka a Matúš Korbáš po 143
3. Michal Šalka 85
4. Andrej Siakeľ 83
5. Ivan Hryzák 70
6. Matej Šalka 54
7. Ivan Gajdoš 44
8. Ján Šatka 36
9. Marek Gajdoš 34
10. Peter Kučera 31
ROZHODCA ROKA
Marek Kralovič
KOLEKTÍV ROKA
reprezentácia Slovenska do 23 rokov
HOKEJBALISTKA ROKA
Nela Lopušanová
TRÉNER ROKA
Milan Rampáček
ROZHODCA ROKA
KOLEKTÍV ROKA
ZOSTAVA SEZÓNY
Peter Kučera - Matej Šalka, Ivan Gajdoš - Michal Šalka, Andrej Straka, Jaroslav Martinusík
