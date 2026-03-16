Hráčom týždňa sa stal Lafreniere, ocenili aj Oettingera a Snuggeruda
Lafreniere si v štyroch stretnutiach v týždni pripísal päť gólov a dve asistencie, pričom v dvoch dueloch sa postaral o víťazný gól.
Autor TASR
New York 16. marca (TASR) - Kanadský útočník Alexis Lafreniere z New Yorku Rangers sa stal prvou hviezdou týždňa v hokejovej NHL. Ocenenie od zámorskej súťaže získali aj brankár Dallasu Jake Oettinger a útočník St. Louis Jimmy Snuggerud.
Lafreniere si v štyroch stretnutiach v týždni pripísal päť gólov a dve asistencie, pričom v dvoch dueloch sa postaral o víťazný gól. V úspešnom stretnutí proti Calgary 4:0 zaznamenal 24-ročný krídelník svoj druhý hetrik v kariére. Rangers sú v tabuľke Východnej konferencie na poslednom 16. mieste, napriek tomu zažili dokonalý týždeň, všetky štyri stretnutia proti Philadelphii, Calgary, Winnipegu i Minnesote vyhrali v riadnom hracom case.
Oettinger pomohol Dallasu k trom triumfom, keď mal úspešnosť zákrokov 94%. Texasania aj vďaka nemu natiahli sériu so ziskom aspoň bodu na 15 duelov, čo je klubový rekord. Snuggerud pridal do kanadského bodovania tri góly a tri asistencie v štyroch stretnutiach. V neúspešnom stretnutí proti New Yorku Islanders (3:4 po predĺžení) si vôbec prvýkrát v kariére pripísal na konto tri body. Blues patrí na Západe 13. miesto. Od play off delí klub, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Dalibor Dvorský, sedem bodov.
Lafreniere si v štyroch stretnutiach v týždni pripísal päť gólov a dve asistencie, pričom v dvoch dueloch sa postaral o víťazný gól. V úspešnom stretnutí proti Calgary 4:0 zaznamenal 24-ročný krídelník svoj druhý hetrik v kariére. Rangers sú v tabuľke Východnej konferencie na poslednom 16. mieste, napriek tomu zažili dokonalý týždeň, všetky štyri stretnutia proti Philadelphii, Calgary, Winnipegu i Minnesote vyhrali v riadnom hracom case.
Oettinger pomohol Dallasu k trom triumfom, keď mal úspešnosť zákrokov 94%. Texasania aj vďaka nemu natiahli sériu so ziskom aspoň bodu na 15 duelov, čo je klubový rekord. Snuggerud pridal do kanadského bodovania tri góly a tri asistencie v štyroch stretnutiach. V neúspešnom stretnutí proti New Yorku Islanders (3:4 po predĺžení) si vôbec prvýkrát v kariére pripísal na konto tri body. Blues patrí na Západe 13. miesto. Od play off delí klub, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Dalibor Dvorský, sedem bodov.