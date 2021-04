Hráčov berlínskej Herthy čaká hektický záver sezóny

Berlín 16. apríla (TASR) - Nemecký futbalový bundesligista Hertha Berlín oznámil po ďalších pozitívnych testoch na koronavírus, že celý tím ísť musí do 14-dňovej karantény. Odložiť si tak musí najbližšie tri ligové zápasy. Informoval o tom oficiálny web Berlínčanov.



Tréner Pál Dárdai, jeho asistent Admir Hamzagič a útočník Dodi Lukebakio boli prvými pozitívne testovanými, vo štvrtok večer klub oznámil najmenej jeden ďalší pozitívny výsledok, ktorý mal obranca Marvin Plattenhardt. V izolácii je aj ďalší asistent trénera Andreas Neuendorf, síce nemal pozitívny test, no bol v blízkom kontakte s nakazenými. V tíme pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík.



Hartha tak vo štvrtok večer požiadala o odloženie najbližších troch duelov v bundeslige. V sobotu mala nastúpiť v dôležitom stretnutí v boji o záchranu proti Mainzu, na budúci týždeň v stredu sa mala stretnúť s Freiburgom a cez víkend so Schalke.



Hráči by mali byť v karanténe najmenej do 28. apríla a záverečných šesť stretnutí bundesligy potom musia odohrať do 22. mája. Hertha figuruje tesne nad pásmom zostupu na 15. mieste tabuľky o skóre pred šestnástym Bielefeldom. "Počas domácej karantény sa bude tím udržiavať v kondícii prostredníctvom virtuálnych tréningov. Akceptujeme situáciu aj napriek zložitým okolnostiam a urobíme všetko pre úspešný záver sezóny," uviedol športový riaditeľ Arne Friedrich. Informovala agentúra dpa.