Hráčov FC Fulham delí jedno víťazstvo od postupu do Premier League

Odveta semifinále play off o účasť v Premier League:



FC Fulham - Cardiff City 1:2 (1:1)



Góly: 9. Kebano - 8. Nelson, 47. Tomlin



/Marek Rodák (Fulham) odchytal celé stretnutie a dostal ŽK/



/prvý zápas 2:0, Fulham postúpil do finále/

Londýn 30. júla (TASR) - Futbalistov FC Fulham so slovenským brankárom Marekom Rodákom delí jedno víťazstvo od postupu do Premier League. Vo štvrtkovej domácej odvete semifinále play off druhej najvyššej anglickej súťaže síce prehrali s Cardiffom City 1:2, ale z prvého zápasu na ihrisku súpera mali náskok 2:0. Vo finále sa v utorok 4. augusta vo Wembley stretnú s FC Brentford.Rodáka, ktorý si v úvodnom súboji udržal čisté konto, prekonal v 8. minúte Curtis Nelson, ale domáci odpovedali ihneď po rozohrávke zásluhou Neeskensa Kebana. Krátko po zmene strán poslal hostí opäť do vedenia Lee Tomlin, Rodák videl v druhom polčase žltú kartu za zdržovanie hry. Fulham si však už postrážil postupový výsledok a opäť sa priblížil k návratu medzi anglickú elitu po roku. Jeho finálový protivník Brentford v stredu vyradil Swansea City.