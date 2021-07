Hráčov Galatasarayu Istanbul nepustili do Grécka na prípravný zápas

Ankara 13. júla (TASR) - Turecká vláda si predvolala gréckeho veľvyslanca v reakcii na nepríjemnosti futbalistov Galatasaraya Istanbul na aténskom letisku. Hráči mali v Grécku odohrať prípravný zápas s Olympiakosom Pireus, no nevpustili ich do krajiny po tom, ako odmietli náhodné testovanie na koroanvírus.



Hráči Galatasaraya prileteli do Atén v pondelok a všetci sa preukázali negatívnymi testami. Napriek tomu úrady trvali na dodatočnom testovaní v rámci náhodného výberu. Podľa Tureckej futbalovej federácie išlo o neprijateľnú diskrimináciu. Za futbalistov sa postavilo aj ministerstvo zahraničných vecí, ktoré si predvolalo gréckeho veľvyslanca Michaela-Christosa Diamessisa. Informovala o tom agentúra AP.