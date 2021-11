Hráčska asociácia NHL nezávisle vyšetrí sexuálnu kauzu v Chicagu

Toronto 5. novembra (TASR) – Hráčska asociácia NHL (NHLPA) podnikne nezávislé vyšetrovanie sexuálneho zneužívania v klube NHL Chicago Blackhawks, ktoré po vyše desiatich rokoch nahlásil kanadský hokejista Kyle Beach. NHLPA to potvrdila vo štvrtok. Informáciu priniesla agentúra AP.



Beach obvinil zo sexuálneho útoku niekdajšieho videoanalytika Aldricha, ktorý skončil v tíme Chicaga 14. júna 2010 bez ďalšieho vyšetrovania záležitosti. O tri roky neskôr sa priznal v inom prípade sexuálneho obťažovania stredoškolského hokejistu, ktorý neskôr taktiež zažaloval Chicago za to, že nekonalo voči svojmu niekdajšiemu trénerovi. Aldrich si za tento prípad odsedel deväť mesiacov.



Nezávislé vyšetrenie udalostí začiatkom tohto týždňa odporučil šéf NHLPA Donald Fehr: "Kyle Beach si prešiel hroznými zážitkami a ukázal odvahu, keď o svojej minulosti prehovoril. Niet pochýb, že systém, ktorý mu mal v tom čase pomôcť, zlyhal. A my sme súčasťou toho systému."



Kanadský útočník, ktorý hral na farme v AHL, podľa vlastných slov nahlásil problémy NHLPA, no nič sa s tým nerobilo: "Hráčskej asociácii som nahlásil každý jeden detail. Neskôr som sa stretol s človekom, ktorému som všetko reportoval. Myslím si, že s Donom Fehrom v tom čase komunikovali dvaja rozdielni ľudia. Neviem, ako môže byť líder, keď sa otočil chrbtom k hráčom, pričom jeho jedinou prácou je chrániť ich za každých okolností."



Beach v súčasnosti hrá v tretej nemeckej lige, v sezóne 2019/2020 ho slovenskí diváci mohli vidieť v najvyššej domácej súťaži v drese Miškovca. Podľa jeho vlastných slov mu zneužívanie zmenilo život a v ťažkom období si "pomáhal" aj alkoholom a drogami.



Kauza sexuálneho útoku otriasla hokejovým svetom, v jej dôsledku odstúpili tréner Floridy Joel Quenneville, ktorý v sezóne 2009/2010 trénoval Chicago, generálny manažér Chicaga Stan Bowman a viceprezident hokejových operácií Blackhawks Al MacIsaac.