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Hráčska únia v Španielsku požiadala o odloženie víkendových zápasov

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Futbalista Tenerife Jesus de Miguel a brankár Andorry Jesus Owono (vľavo) počas kolízie v zápase FC Tenerife - Andorra v španielskom Santa Cruz de Tenerife v pondelok 2. novembra 2026. Španielsky futbalista Jesus de Miguel z druholigového CD Tenerife zomrel na následky tvrdej zrážky so súperovým brankárom Foto: TASR/AP

Útočník Tenerife zomrel v utorok na následky zranení, ktoré utrpel pri zrážke s brankárom Andorry Jesusom Owonom v pondelkovom stretnutí druhej najvyššej španielskej súťaže.

Autor TASR
Madrid 5. novembra (TASR) - Španielska hráčska únia (AFE) vo štvrtok požiadala o odloženie všetkých víkendových zápasov z úcty k zosnulému futbalistovi Jesusovi de Miguelovi. Útočník Tenerife zomrel v utorok na následky zranení, ktoré utrpel pri zrážke s brankárom Andorry Jesusom Owonom v pondelkovom stretnutí druhej najvyššej španielskej súťaže.

Podľa AFE sa oslovení hráči a hráčky zo všetkých výkonnostných kategórií jednomyseľne zhodli, že víkendové duely by sa nemali hrať. Vyzývajú preto, aby príslušné orgány uprednostnili ľudí pred športovými a ekonomickými záujmami. „Hráči vyjadrili hlboký zármutok nad touto stratou a domnievajú sa, že nie sú vytvorené potrebné psychické ani ľudské podmienky na to, aby súťaže mohli pokračovať ako za bežných okolností,“ citovala z vyhlásenia odborov agentúra AFP.

Organizátori už odložili zápas Tenerife na pôde Granady aj domáci duel Andorry s Mallorcou, v ktorej pôsobí slovenský reprezentant Martin Valjent. Úmrtie de Miguela viedlo aj k odloženiu viacerých pohárových stretnutí naplánovaných v priebehu týždňa.
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