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Hradec Králové vyhral na pôde Tromsö 1:0 v prvom dueli 2. predkola
Päť gólov videli diváci pri víťazstvách gréckeho PAOKu Solún a izraelského Maccabi Tel Aviv.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Futbalisti českého klubu FC Hradec Králové zvíťazili v úvodnom dueli 2. predkola Európskej ligy na pôde nórskeho Tromsö IL 1:0. Proti aktuálne tretiemu mužstvu nórskej ligy odohral celý zápas slovenský obranca Jakub Uhrinčať a jeho krajan Samuel Dancák nastúpil v strede poľa na záverečnú polhodinu. O cennom triumfe rozhodol Holanďan Mick van Buren individuálnou akciou z 85. minúty.
Päť gólov videli diváci pri víťazstvách gréckeho PAOKu Solún a izraelského Maccabi Tel Aviv. PAOK zvíťazil v Lubline nad Dynamom Kyjev 3:2 a hráči Maccabi triumfovali v Moldavsku nad Šeriffom Tiraspoľ vysoko 5:0.
Päť gólov videli diváci pri víťazstvách gréckeho PAOKu Solún a izraelského Maccabi Tel Aviv. PAOK zvíťazil v Lubline nad Dynamom Kyjev 3:2 a hráči Maccabi triumfovali v Moldavsku nad Šeriffom Tiraspoľ vysoko 5:0.
Európska liga - 2. predkolo, prvé zápasy:
Tromsö IL – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral od 60. min (obaja Hradec Králové)/
Karabach FK - PFK CSKA Sofia 0:0
Dynamo Kyjev – PAOK Solún 2:3 (1:2)
Hammarby IF – Anderlecht Brusel 1:1 (0:1)
Šeriff Tiraspoľ – Maccabi Tel Aviv 0:5 (0:2)
Tromsö IL – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral od 60. min (obaja Hradec Králové)/
Karabach FK - PFK CSKA Sofia 0:0
Dynamo Kyjev – PAOK Solún 2:3 (1:2)
Hammarby IF – Anderlecht Brusel 1:1 (0:1)
Šeriff Tiraspoľ – Maccabi Tel Aviv 0:5 (0:2)