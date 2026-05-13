Hradec Králové zdolal Slovan Liberec v 3. kole nadstavby českej ligy
Hostia prišli prehrou o možnosť postupu do pohárovej Európy.
Autor TASR
Praha 13. mája (TASR) - Futbalisti Hradca Králové vyhrali v stredajšom zápase 3. kola skupiny o titul v najvyššej českej súťaži nad Slovanom Liberec 1:0. V zostave domácich, ktorí poskočili v neúplnej tabuľke na štvrté miesto zaručujúce kvalifikáciu Konferenčnej ligy, nastúpil aj slovenský obranca Jakub Uhrinčať. Hostia prišli prehrou o možnosť postupu do pohárovej Európy.
sumár - 3. kolo skupiny o titul
FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec 1:0 (1:0)
Gól: 33. Suchomel
/J. Uhrinčať odohral celý zápas - I. Krajčírik odchytal celý zápas, P. Dulay hral od 56. minúty, L. Letenay hral od 71. minúty/
