Hradec Králové zdolal Slovan Liberec v 3. kole nadstavby českej ligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Praha 13. mája (TASR) - Futbalisti Hradca Králové vyhrali v stredajšom zápase 3. kola skupiny o titul v najvyššej českej súťaži nad Slovanom Liberec 1:0. V zostave domácich, ktorí poskočili v neúplnej tabuľke na štvrté miesto zaručujúce kvalifikáciu Konferenčnej ligy, nastúpil aj slovenský obranca Jakub Uhrinčať. Hostia prišli prehrou o možnosť postupu do pohárovej Európy.



sumár - 3. kolo skupiny o titul

FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Gól: 33. Suchomel

/J. Uhrinčať odohral celý zápas - I. Krajčírik odchytal celý zápas, P. Dulay hral od 56. minúty, L. Letenay hral od 71. minúty/
