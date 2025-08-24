Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hradec Králové zdolal v 6. kole českej ligy Olomouc 1:0

Za domácich absolvoval kompletnú minutáž slovenský stredopoliar Samuel Dancák, od 70. minúty nastúpil v útoku Adam Griger.

Praha 24. augusta (TASR) - Futbalisti Hradca Králové zaznamenali v 6. kole českej Change ligy prvé tohtosezónne víťazstvo, keď zdolali Olomouc 1:0. Za domácich absolvoval kompletnú minutáž slovenský stredopoliar Samuel Dancák, od 70. minúty nastúpil v útoku Adam Griger.



6. kolo Chance ligy - sumár:

FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc 1:0 (1:0)

Gól: 32. Darida

/S. DANCÁK odohral celý zápas a A. GRIGER (obaja Hradec Králové hral od 70. minúty/
