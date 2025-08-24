< sekcia Šport
Hradec Králové zdolal v 6. kole českej ligy Olomouc 1:0
Za domácich absolvoval kompletnú minutáž slovenský stredopoliar Samuel Dancák, od 70. minúty nastúpil v útoku Adam Griger.
Autor TASR
Praha 24. augusta (TASR) - Futbalisti Hradca Králové zaznamenali v 6. kole českej Change ligy prvé tohtosezónne víťazstvo, keď zdolali Olomouc 1:0. Za domácich absolvoval kompletnú minutáž slovenský stredopoliar Samuel Dancák, od 70. minúty nastúpil v útoku Adam Griger.
6. kolo Chance ligy - sumár:
FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc 1:0 (1:0)
Gól: 32. Darida
/S. DANCÁK odohral celý zápas a A. GRIGER (obaja Hradec Králové hral od 70. minúty/
