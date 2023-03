Hradec postúpil do semifinále, v 5. zápase zdolal Liberec 6:4

štvrťfinále play off českej extraligy - piate zápasy /na 4 víťazstvá/:



HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 20. M. Růžička (DAŇO), 58. Kurovský (DAŇO), 59. DAŇO



/stav série: 2:3/





Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 6:4 (1:0, 2:3, 2:1)



Góly: 9. Lev, 22. Lalancette, 30. Jank (OKULIAR, ROSANDIČ), 42. Jergl, 48. OKULIAR, 60. Perret - 24. a 28. Jelínek, 26. Flynn, 47. Birner



/konečný stav série: 4:1, Hradec postúpil do semifinále/

Praha 26. marca (TASR) - Hokejisti Mountfieldu Hradec Králové po piatich rokoch postúpili do semifinále play off českej extraligy. V piatom štvrťfinálovom dueli zvíťazili nad Libercom 6:4 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Slovenský útočník Oliver Okuliar pomohol k výhre gólom a asistenciou, jeho spoluhráč Mislav Rosandič si pripísal asistenciu.Slovenský hokejista Marko Daňo sa výrazným spôsobom podieľal na víťazstve Třinca v piatom štvrťfinálovom súboji na ľade Sparty Praha 3:0. V nedeľnom stretnutí asistoval pri prvých dvoch góloch hostí a v 59. minúte gólom do prázdnej bránky spečatil ich triumf. Oceláři sa ujali v sérii vedenia 3:2 na zápasy.