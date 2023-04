Hradec zvíťazil nad Třincom 3:0 a vo finálovej sérii znížil na 2:3

finále play off českej extraligy - 4. zápas /na 4 víťazstvá/:



Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 1. Miškář, 37. Pilař (OKULIAR), 58. Zachar (OKULIAR)



/stav série: 2:3/

Hradec Králové 26. apríla (TASR) - Hokejisti Mountfield Hradec Králové zvíťazili v piatom finálovom zápase play off českej extraligy nad HC Oceláři Třinec 3:0. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy znížili na 2:3. Šiesty duel je na programe v piatok v Třinci. Dvoma asistenciami sa na víťazstve domáceho tímu podieľal slovenský útočník Oliver Okuliar.Hradec mal ideálny štart do zápasu, keď Patrik Miškář skóroval už v 27. sekunde. Išlo o tretí najrýchlejší gól v histórii finálových sérií play off českej extraligy. Padol po tom, čo slovenský útočník Tomáš Marcinko nepremenil sľubnú príležitosť, jeho krajan Martin Marinčin prepadol v útočnom pásme a z protiútoku Hradec skóroval. Hradec držal čisté konto vďaka dôslednej defenzíve a brankárovi Matejovi Machovskémmu. Dôležitý gól na 2:0 priniesla 37. minúta a prečíslenie dvoch proti jednému, v ktorom Okuliar prihral Radkovi Pilařovi, ktorý dostal puk za třineckého brankára Ondřeja Kacetla. V 58. minúte sa hostia odhodlali k hre bez brankára, no inkasovali. Postaral sa o to Marek Zachar, keď zužitkoval asistenciu Okuliara, ktorý predtým získal puk po nepresnej prihrávke hostí.