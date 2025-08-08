Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hrádecký opúšťa Leverkusen, prestúpil do AS Monaco

Brankár Leverkusenu Lukáš Hrádecký chytá loptu počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy medzi Bayerom Leverkusenom a St. Pauli v BayArene v Leverkusene v Nemecku v sobotu 7. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Kluby nezverejnili prestupovú čiastku, podľa denníka L'Équipe však zaplatili „kniežatá“ za 35-ročného brankára 2,5 milióna eur, plus ďalší milión v potenciálnych bonusoch.

Monako 8. augusta (TASR) - Fínsky futbalový brankár Lukáš Hrádecký prestúpil z Bayeru Leverkusen do AS Monaco. S účastníkom francúzskej Ligue 1 podpísal v piatok dvojročnú zmluvu, pričom dohoda zahŕňa aj opciu na ďalšiu sezónu. Informovala o tom agentúra AP.

Kluby nezverejnili prestupovú čiastku, podľa denníka L'Équipe však zaplatili „kniežatá“ za 35-ročného brankára 2,5 milióna eur, plus ďalší milión v potenciálnych bonusoch. Bratislavský rodák chytal v najvyššej nemeckej súťaži desať rokov, okrem Leverkusenu aj za Eintracht Frankfurt. S Bayerom vyhral v sezóne 2023/2024 Bundesligu aj Nemecký pohár a vytvoril ligový rekord v počte štartov zahraničného brankára. Za fínsku reprezentáciu odchytal 101 zápasov.

Monaco potrebovalo nutne vystužiť brankársky post, Radoslaw Majecki a ani Philipp Köhn sa nedokázali v minulej sezóne stabilne chopiť postu brankárskej jednotky.
