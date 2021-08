Hrašnová potrebovala na finále riskovať, na koniec ešte nemyslí

Tokio 1. augusta (TASR) - Slovenská kladivárka Martina Hrašnová potrebovala na postup do finále tejto disciplíny na OH 2020 v Tokiu prekonať svoje tohtoročné maximum (70,38 m). V nedeľnej kvalifikácii však dosiahla výkon 66,63 m a do elitnej dvanástky sa nedostala. Ako uviedla po pretekoch, musela riskovať, čo jej nevyšlo.



Hrašnová mala v kvalifikácii tri pokusy, 66,63 hodila hneď v tom prvom. Druhý mala neplatný a v treťom dosiahla výkon 66,55 m. "Tento výsledok nevyzerá veľmi dobre. Vedela som, že na finále potrebujem prekonať môj najlepší tohtoročný výkon, čo znamenalo riskovať. Takže som si povedala, že buď budem v prvej dvanástke, alebo na tom, čo bude ďalej nezáleží. Nevyšlo to, ale chcela som sa pokúsiť o nemožné. Žiaľ, vyšlo to takto."



Príčiny neúspechu tesne po skončení kvalifikácii nevedela pomenovať: "Možno prílišné nasadenie, nezvládla som to technicky. Pripravovala som sa na OH naozaj najlepšie, ale nevyšlo to, ja sama teraz neviem zhodnotiť, prečo to nevyšlo. A to som sa cítila dobre, nebola som nervózna."



Kvalifikáciu vyhrala Poľka Anita Wlodarczyková, ktorá hodila 76,99 m, Hrašnovej patrila celkovo 25. priečka spomedzi 31 členného štartového poľa. "Vybojovať postup znamenalo ísť za hranicu svojich možností," povedala slovenská olympionička.



Napriek zlému výsledku však 38-ročná kladivárka vyzdvihla aj pozitíva v sezóne a zdôraznila, že na koniec kariéry ešte nemyslí. "V tomto roku bolo aj veľa dobrého. Mohla som hodiť aj za 70 metrov. To by mi síce do finále nepomohlo, ale lepšie by to vyzeralo. Vedela som, že na tú sedemdesiatku mám natrénované. Zdravotne som na tom dobre, nemám dôvod skončiť."



V budúcom roku majú atléti dva vrcholy sezóny, okrem MS aj ME. Hrašnová sa však možno predstaví len na jedno podujatí. "Ešte sa rozhodnem, či pôjdem na ME, alebo na MS, alebo na oboje. Teraz sa veľmi teším domov. My sme prakticky boli štyri mesiace na sústredeniach," dodala Hrašnová.