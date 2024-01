Hrbáňová vnímala premiéru pozitívne, Poláková spokojná s Jasnou

Jasná 21. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Ella Hrbáňová absolvovala premiéru vo Svetovom pohári, keď sa postavila na štart slalomu v Jasnej. Napriek vypadnutiu v prvom kole to berie ako pozitívnu skúsenosť do budúcna. Jej krajanka Sophia Poláková rovnako nedokončila, ale je rada, že premiérového preteky v sobotnom obrovskom slalom aj v nedeľnom slalome zažila v slovenskom stredisku.



Hrbáňová sa vydala na trať ako predposledná s číslom 62 v čase, keď už bolo rozhodnuté o triumfe Američanky Mikaely Shiffrinovej. "Vypadla som približne pred polovicou trate, keď som nestihla bránu. Stratila som stopu a potom to už je veľký boj. Beriem to však ako pozitívnu skúsenosť a verím, že ma všetci budú naďalej podporovať," uviedla 19-ročná Hrbáňová z klubu LK Levoča, ktorá mala pred svojím štartom stres: "Nikdy som nezažila toľko fanúšikov na kopci a ani najlepšie pretekárky. Mohla som ich však pozorovať ako sa pripravujú na štart SP a bola to výborná skúsenosť. Videla som ich trénovať, rozcvičovať sa i to, aké majú metódy pred začiatkom."



Vyjadrila sa aj k nedeľňajšej trati: "Povedala by som, že bola náročná, ale tak to býva vo SP vždy. Tiež bola veľmi ľadová. Dúfam, že sa predstavím vo SP čo najskôr. Najbližšie mám MS juniorov, štartovať budem v slalome, ktorému sa najviac venujem," skonštatovala Hrbáňová a priblížila aj to, kedy sa dozvedala o štarte v Jasnej: "Asi týždeň pred ním a veľmi som sa potešila. Bol to úžasný zážitok."



Jej krajanka Poláková absolvovala svoju súťažnú premiéru v sobotu, keď skončila v obrovskom slalome na 56. mieste, ale v nedeľu nedokončila: "Bohužiaľ trať bola ľadová a v desiatej bráne ma položilo dozadu, spadla som. Spravili sa ryhy a utekali nohy, lepšie som sa cítila v 'obráku'." Aj druhá členka klubu z Levoče bola rada za štarty vo SP: "Som veľmi rada, že som mohla prvé preteky absolvovať v Jasnej. Fanúšikovia sú úžasní a chcem sa im poďakovať. Peťa síce v sobotu spadla a dnes nepretekala, ale aj tak tu zostali a podporovali každú pretekárku."



V nedeľu sa nepredstavila na trati zranená Petra Vlhová, ktorá si poranila väzy v kolene a sezóna sa pre ňu skončila. "Prajem jej nech sa čo najskôr uzdraví a vráti sa si silnejšia ako bola predtým," povedala Poláková ohľadom svojej krajanky. Zhodnotila aj celý víkend v Jasnej: "Pre mňa to je obrovská skúsenosť, lebo vidím ako sa pripravujú. Od každej pretekárky si niečo zoberiem a je úžasné, že môžem byť tu."