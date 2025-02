Lusail 16. februára (TASR) - Slovenská strelkyňa Danka Hrbeková má za sebou úspešný vstup do sezóny 2025, keď triumfovala v skeete na Amir GP v katarskom Lusaile. Grand Prix v tomto dejisku vyhrala už po šiesty raz. Na podujatí štartovala aj Vanesa Hocková, ktorá v kvalifikácii skončila so 106 bodmi na 9. pozícii a nepostúpila do šesťčlenného finále.