Hrčka vybojoval v disciplíne kata na ME bronzovú medailu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Na kontinentálnom šampionáte predtým úspešne zvládol štyri súboje a prehral až boj o finále proti Enesovi Özdemirovi z Turecka.

Frankfurt 23. mája (TASR) - Slovenský karatista Roman Hrčka získal na majstrovstvách Európy v nemeckom Frankfurte bronzovú medailu. V disciplíne kata zdolal v sobotnom súboji o 3. miesto reprezentanta Čiernej Hory Vladimira Mijača 6:1. Na kontinentálnom šampionáte predtým úspešne zvládol štyri súboje a prehral až boj o finále proti Enesovi Özdemirovi z Turecka.
