Hrčka vybojoval v disciplíne kata na ME bronzovú medailu
Na kontinentálnom šampionáte predtým úspešne zvládol štyri súboje a prehral až boj o finále proti Enesovi Özdemirovi z Turecka.
Autor TASR
Frankfurt 23. mája (TASR) - Slovenský karatista Roman Hrčka získal na majstrovstvách Európy v nemeckom Frankfurte bronzovú medailu. V disciplíne kata zdolal v sobotnom súboji o 3. miesto reprezentanta Čiernej Hory Vladimira Mijača 6:1. Na kontinentálnom šampionáte predtým úspešne zvládol štyri súboje a prehral až boj o finále proti Enesovi Özdemirovi z Turecka.