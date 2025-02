Hrdina McDavid chce s Crosbym úspech aj o rok v Miláne

Hráči Kanady oslavujú po góle Nathana MacKinnona počas prvej tretiny hokejového zápasu 4 Nations Face-Off proti USA vo štvrtok 20. februára 2025 v Bostone. Foto: TASR/AP

Boston 21. februára (TASR) - Hokejový útočník Connor McDavid nežiaril počas finále Four Nations Face-Off, no počkal si na svoju chvíľu a gólom v predĺžení rozhodol o triumfe Kanady nad USA 3:2. Napodobnil tak víťazný zásah svojho spoluhráča Sidneyho Crosbyho z finále olympijského turnaja 2010 vo Vancouveri (3:2 pp) a obaja kanadskí velikáni veria, že si spoluprácu zopakujú aj na budúci rok na zimných hrách v Miláne.McDavidov moment prišiel v deviatej minúte predĺženia. Najprv vyhral buly a okamžite vystrelil. Síce minul bránku Connora Hellebuycka, no puk zachytil na modrej Cale Makar, poslal ho za bránku Mitchellovi Marnerovi a ten našiel medzi kruhmi nikým nekrytého McDavida, ktorý trafil do šibenice a rozhodol. "," priznal po zápase kapitán Edmontonu Oilers, ktoré vyhlásili za najlepšieho hráča finále.," vyhlásil obranca Makar. Kanada potvrdila svoju dominanciu na turnajoch, na ktorých sa predstavili najlepší hráči z NHL. "" ich vyhrali desať zo štrnástich v histórii, vrátane posledných štyroch. Kanaďania si zároveň vylepšili bilanciu so svojím zámorským rivalom. Na turnajoch s plnou účasťou hráčov z NHL (Kanadský pohár, Svetový pohár a zimné olympiády) zvíťazili v pätnástich dueloch, päť vyhrali hráči USA a jeden sa skončil remízou.," uviedol pre nhl.com McDavid.Kapitán Edmontonu mal 13 rokov, keď Crosby v predĺžení rozhodol o triumfe Kanady nad USA 3:2 vo finále ZOH 2010 vo Vancouveri. Teraz si už dvadsaťosemročný center zahral v jednom tíme po boku svojho hrdinu. "," uviedol. McDavid (3+2) i Crosby (1+4) nazbieral na turnaji zhodne päť bodov a v produktivite ich zdolal len obranca USA Zach Werenski so šiestimi asistenciami. "," povedal kapitán Kanady.Prvý turnaj s účasťou NHL od Svetového pohára 2016 sa hral v napätej atmosfére medzi oboma krajinami, ktorú spôsobili spory o clá a aj vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že Kanada by sa mala pripojiť k USA ako 51. štát. Šéf Bieleho domu to povedal aj krátko pred stretnutím a zároveň zatelefonoval do šatne americkému tímu. Prvá časť turnaja sa hrala v Montreale, kde miestni fanúšikovia bučali počas hymny súpera. Američania im to vrátili v piatok v Bostone pred zápasom, no keď "O Canada" zaznela druhýkrát po záverečnom hvizde, už bola počuť iba radosť kanadských hokejistov s medailami a trofejou.," napísal na sociálnej sieti X kanadský premiér Justin Trudeau. "," povedal Nathan MacKinnon, ktorého vyhlásili za MVP turnaja. "," radoval sa Mark Stone.Naopak, smútil celý americký tím, ktorý chcel pred svojim publikom vystúpiť na vrchol. Domáci si verili, keďže v prvom vzájomnom súboji triumfovali 3:1. Stretnutie v montrealskom Bell Centre okorenili tri pästné súboje, ktoré sa udiali v priebehu úvodných deviatich sekúnd. V piatok tomu tak nebolo. Od začiatku bolo cítiť váhu stretnutia a v tretej tretine za stavu 2:2 nešiel ani jeden tím do prílišného risku. "," povedal tréner USA Mike Sullivan.Jeho zverenci mohli rozhodnúť v úvode predĺženia, no ich veľké šance zmaril Jordan Binnington. Kanadský brankár sa zaskvel najmä perfektným zákrokom lapačkou, keď "zobral" gól Bradymu Tkachukovi. "," povzdychol si krídelník USA. Jeho brat Matthew nastúpil so zranením v dolnej časti tela, no nedohral a od konca druhej tretiny sedel už len na striedačke. "," dodal Brady Tkachuk.